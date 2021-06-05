Українська тенісистка не змогла подолати стадію 1/16 фіналу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до четвертого кола на "Ролан Гаррос-2021".

У третьому раунді Світоліна, посіяна під шостим номером, поступилася представниці Чехії Барбарі Крейчиковій (№33 в рейтингу WTA). До матчу букмекери записували саме Еліну у фаворити, проте сталося не так, як гадалося.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин і завершився перемогою чешки з рахунком 6:3, 6:2. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Крейчикова в 1/8 поміряється силами з американкою Слоан Стівенс (№59 WTA).

Зауважимо, що наречений Світоліної, Гаель Монфіс, вилетів з Ролан Гарросу в другому колі.

Читайте такожНа Ролан Гаррос заарештували російську тенісистку

Україна на "Ролан Гаррос-2021": головне

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представляють тільки дівчата. Чоловіки (Сергій Стаховський та Ілля Марченко) не змогли пройти кваліфікацію. У жінок сито кваліфікації не подолали Леся Цуренко (знялася зі змагань) і Дар'я Снігур.

У першому раунді турнір покинули Катерина Козлова і Катаріна Завацька, а в другому з боротьби вибула Ангеліна Калініна.

Марта Костюк створила сенсацію в першому колі, обігравши титуловану іспанку. Наразі вона єдина українка, яка продовжує боротися за перемогу в турнірі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті турніру обіграла юну француженку Осеан Бабель, а потім американку Енн Лі.

"Ролан Гаррос" проходить з 30 травня по 12 червня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін