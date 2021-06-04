Роберт Левандовські у складі збірної Польщі готується до Євро-2020.

Лідер мюнхенської "Баварії" та один з найкращих бомбардирів Європи Роберт Левандовські наразі разом зі збірною Польщі готується до чемпіонату Європи-2020. Голеадор нещодавно побив рекорд славетного Герда Мюллера, а тепер прагне забити якнайбільше голів на Євро-2020.

Під час тренувальної сесії Левандовські ошелешив всіх партнерів та глядачів трюком. Відеоролик опублікував профіль Польської національної збірної у Twitter.

Зазначимо, що в рамках підготовки до Євро-2020 поляки у товариській грі не змогли виграти в Росії - 1:1. На чемпіонаті Європи-2020 Польща на груповому етапі буде боротися за путівку в плей-оф з командами Іспанії, Швеції та Словаччини.

Нагадаємо, що Левандовські забив у минулому сезоні Бундесліги 41 гол у 29 поєдинках.

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Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" у 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Артем Будрін