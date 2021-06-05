Олена Підгрушна вийшла заміж.

Відома біатлоністка Олена Підгрушна, яка виграла золоту медаль на Олімпіаді 2014 року в Сочі, вийшла вдруге в житті заміж.

34-річна біатлоністка збірної України зробила допис в Instagram.

"Щоб досягати успіху потрібно вчитися, розвиватися, змінюватися. Іноді достатньо маленьких змін, а іноді варто зважитися і на кардинальні зміни. Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й в моєму житті настав час кардинальних змін! Тому, після весілля, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 в протоколах буде не Підгрушна, а Білосюк. І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну", - надрукувала текст Підгрушна.

Нагадаємо, що Підгрушна вступила в шлюб вдруге. З 2013 по 2016 роки вона була одружена з політиком Олексієм Кайдою.

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Автор: Артем Будрін