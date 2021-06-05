Донеччанин Марк Падун випередив фаворита на 34 секунди.

24-річний донеччанин Марк Падун неочікувано виграв 7-й етап щорічної шосейної велобагатоденки Критеріум Дофіне у Франції, обігнавши лідера загального заліку на 34 секунди.

Критеріум Дофіне традиційно є репетицією напередодні Тур де Франс. Падун представляє команду Bahrain-Victorious. Марк осилив 171,5 км від Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 години, 35 хвилин і 7 секунд. Найближчого переслідувача, австралійця Річі Порте, Падун випередив на 34 секунди.

Сьогоднішній тріумф Марка на Дофіне - перша серйозна звитяга українського велогонщика з 2019 року, коли йому підкорилася багатоденка Adriatica Ionica Race.

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Автор: Артем Будрін