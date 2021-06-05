Рустам Худжамов брутально висловився про скандального екс-футболіста "Динамо".

Колишній голкіпер "Маріуполя" та збірної України Рустам Худжамов не в захваті від творчості Олександра Алієва, який записав кліп на свій реп.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для SportArena.

"Ну це п#з##ць. Я розумію, що зараз дуже багато "говнореперів", особливо в Росії. Якщо ти від цього кайфуєш - окей. Мені здається, що він кайфує. Але чи кайфують слухачі? Це все заради хайпу. Я подивився півтори хвилини, це п#з##ць. Мені нічого не сподобалося. А не сподобалося все: текст, танці, мати. Мати - це найближчий шлях, щоб пояснити й показати людям, що ти бидло", - прокоментував свої враження Худжамов.

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Автор: Артем Будрін