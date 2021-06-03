З 21 травня по 6 червня в столиці Латвії, Ризі, проходить чемпіонат світу з хокею-2021.
16 команд змагаються за звання найкращої на планеті. Збірна Фінляндії захищає статус чемпіона світу. Всі матчі чемпіонату в Латвії проходять на стадіоні "Арена Рига", а також в Олімпійському спортивному центрі.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу у 2021 році.
Груповий етап. Підсумкове положення команд:
Група A: ОКР - 17 очок, Швейцарія - 15, Чехія - 13, Словаччина - 12, Швеція - 10, Данія - 9, Великобританія - 4, Білорусь - 4
Група B: США - 18 очок, Фінляндія - 17, Німеччина - 12, Канада - 10, Казахстан - 10, Латвія - 9, Норвегія - 8, Італія - 0
Груповий етап
21.05.2021
Росія - Чехія - 4:3
Білорусь - Словаччина - 2:5
Німеччина - Італія - 9:4
Канада - Латвія - 0:2
22.05.2021
Данія - Швеція - 4:3
Норвегія - Німеччина - 1:5
Великобританія - Росія - 1:7
Фінляндія - США - 2:1
Чехія - Швейцарія - 2:5
Латвія - Казахстан - 2:3 Б
23.05.2021
Норвегія - Італія - 4:1
Великобританія - Словаччина - 1:2
Швеція - Білорусь - 0:1
Казахстан - Фінляндія - 2:1 Б
Данія - Швейцарія - 0:1
Канада - США - 1:5
24.05.2021
Словаччина - Росія - 3:1
Латвія - Італія - 3:0
Чехія - Білорусь - 3:2 ОТ
Німеччина - Канада - 3:1
25.05.2021
Великобританія - Данія - 2:3 ОТ
США - Казахстан - 3:0
Швейцарія - Швеція - 0:7
Фінляндія - Норвегія - 5:2
26.05.2021
Росія - Данія - 3:0
Казахстан - Німеччина - 3:2
Білорусь - Великобританія - 3:4
Канада - Норвегія - 4:2
27.05.2021
Швейцарія - Словаччина - 8:1
США - Латвія - 4:2
Швеція - Чехія - 2:4
Фінляндія - Італія - 3:0
28.05.2021
Швеція - Великобританія - 4:1
Казахстан - Канада - 2:4
Данія - Білорусь - 5:2
Латвія - Норвегія - 3:4 Б
29.05.2021
Чехія - Великобританія - 6:1
Італія - Казахстан - 3:11
Швейцарія - Росія - 1:4
Норвегія - США - 1:2
Словаччина - Данія - 2:0
Німеччина - Фінляндія - 1:2
30.05.2021
Білорусь - Швейцарія - 0:6
Італія - Канада - 1:7
Швеція - Словаччина - 3:1
Фінляндія - Латвія - 3:2 ОТ
31.05.2021
Чехія - Данія - 2:1 Б
США - Німеччина - 2:0
Росія - Швеція - 3:2 Б
Норвегія - Казахстан - 3:1
01.06.2021
Швейцарія - Великобританія - 6:3
Канада - Фінляндія - 2:3 Б
Словаччина - Чехія - 3:7
Італія - США - 2:4
Росія - Білорусь - 6:0
Німеччина - Латвія - 2:1
ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 фіналу (16.15 і 20.15)
Росія - Канада - 1:2 ОТ
Швейцарія - Німеччина - 2:3 Б
США - Словаччина - 6:1
Фінляндія - Чехія - 1:0
1/2 фіналу
5 червня.
14:15. США - Канада
18:15. Фінляндія - Німеччина
Матч за третє місце
6 червня. 15:15
Фінал
6 червня. 20:15
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