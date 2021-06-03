Визначилися півфінальні пари.

З 21 травня по 6 червня в столиці Латвії, Ризі, проходить чемпіонат світу з хокею-2021.

16 команд змагаються за звання найкращої на планеті. Збірна Фінляндії захищає статус чемпіона світу. Всі матчі чемпіонату в Латвії проходять на стадіоні "Арена Рига", а також в Олімпійському спортивному центрі.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу у 2021 році.

Груповий етап. Підсумкове положення команд:

Група A: ОКР - 17 очок, Швейцарія - 15, Чехія - 13, Словаччина - 12, Швеція - 10, Данія - 9, Великобританія - 4, Білорусь - 4

Група B: США - 18 очок, Фінляндія - 17, Німеччина - 12, Канада - 10, Казахстан - 10, Латвія - 9, Норвегія - 8, Італія - 0

Груповий етап

21.05.2021

Росія - Чехія - 4:3

Білорусь - Словаччина - 2:5

Німеччина - Італія - 9:4

Канада - Латвія - 0:2

22.05.2021

Данія - Швеція - 4:3

Норвегія - Німеччина - 1:5

Великобританія - Росія - 1:7

Фінляндія - США - 2:1

Чехія - Швейцарія - 2:5

Латвія - Казахстан - 2:3 Б

23.05.2021

Норвегія - Італія - 4:1

Великобританія - Словаччина - 1:2

Швеція - Білорусь - 0:1

Казахстан - Фінляндія - 2:1 Б

Данія - Швейцарія - 0:1

Канада - США - 1:5

24.05.2021

Словаччина - Росія - 3:1

Латвія - Італія - 3:0

Чехія - Білорусь - 3:2 ОТ

Німеччина - Канада - 3:1

25.05.2021

Великобританія - Данія - 2:3 ОТ

США - Казахстан - 3:0

Швейцарія - Швеція - 0:7

Фінляндія - Норвегія - 5:2

26.05.2021

Росія - Данія - 3:0

Казахстан - Німеччина - 3:2

Білорусь - Великобританія - 3:4

Канада - Норвегія - 4:2

27.05.2021

Швейцарія - Словаччина - 8:1

США - Латвія - 4:2

Швеція - Чехія - 2:4

Фінляндія - Італія - 3:0

28.05.2021

Швеція - Великобританія - 4:1

Казахстан - Канада - 2:4

Данія - Білорусь - 5:2

Латвія - Норвегія - 3:4 Б

29.05.2021

Чехія - Великобританія - 6:1

Італія - Казахстан - 3:11

Швейцарія - Росія - 1:4

Норвегія - США - 1:2

Словаччина - Данія - 2:0

Німеччина - Фінляндія - 1:2

30.05.2021

Білорусь - Швейцарія - 0:6

Італія - Канада - 1:7

Швеція - Словаччина - 3:1

Фінляндія - Латвія - 3:2 ОТ

31.05.2021

Чехія - Данія - 2:1 Б

США - Німеччина - 2:0

Росія - Швеція - 3:2 Б

Норвегія - Казахстан - 3:1

01.06.2021

Швейцарія - Великобританія - 6:3

Канада - Фінляндія - 2:3 Б

Словаччина - Чехія - 3:7

Італія - США - 2:4

Росія - Білорусь - 6:0

Німеччина - Латвія - 2:1

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 фіналу (16.15 і 20.15)

Росія - Канада - 1:2 ОТ

Швейцарія - Німеччина - 2:3 Б

США - Словаччина - 6:1

Фінляндія - Чехія - 1:0

1/2 фіналу

5 червня.

14:15. США - Канада

18:15. Фінляндія - Німеччина

Матч за третє місце

6 червня. 15:15

Фінал

6 червня. 20:15

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Автор: Артем Будрін