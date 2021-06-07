За словами голови українського футболу, це була довга й складна робота.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розказав, як в нього виникла ідея змінити дизайн форми збірної України напередодні Євро-2020.

Відповідний допис 45-річний футбольний функціонер опублікував у своєму Facebook.

"Нова форма головної команди України дійсно вийшла особливою! Про це свідчить і потужний резонанс у ЗМІ й величезна кількість позитивних відгуків вболівальників у соцмережах. Також багато, хто з вас запитував, як виникла ідея такого дизайну форму. Розповім. Це сталося на історичному матчі Україна - Португалія, де наша збірна завоювала перемогу над чинним чемпіоном Європи, яка забезпечила нам пряму путівку на Євро-2020".

"Всі, хто був того вечора на переповненому вщент НСК "Олімпійський", де зібралися шанувальники футболу з усіх куточків країни, чудово пам’ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч вболівальників заряджали на гру збірну Андрія Шевченка. Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема. Вірив, що обриси рідної батьківщини на формі допоможуть в цьому. І дуже радий, що не помилився. Як свого часу не помилився і з ідеєю розмістити гасло "Слава Україні!" на нинішньому варіанті форми, яка була презентована у 2018 році".

"Надзвичайно приємно, що загалом новий дизайн форми отримав таку велику підтримку в Україні та по всьому світу. Обриси карти нашої держави й збірна об’єднали мільйони українців у всіх куточках планети. В цьому і була головна ідея!"

"Водночас, прозвучали звернення до УЄФА, щоб оскаржити нашу форму. Розуміючи, наскільки важливо дотримуватись при створенні дизайну форми всіх міжнародних правил екіпірування, юридичний департамент УАФ дуже детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА, за що їм дуже вдячний. Хоча це була доволі тривала і складна робота. Адже доводилось погоджувати кожний нюанс — від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр. Але форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", - розповів Павелко.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич вже висловив свою думку про оновлення форми.

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Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін