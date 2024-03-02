Андрій Рубльов накинувся на рефері і нецензурно лаявся.

Російський тенісист Андрій Рубльов був дискваліфікований із турніру категорії ATP 500 у Дубаї в кінці півфінального матчу проти казаха Олександа Бубліка. Після програного 11-го гейму вирішальної третьої партії росіянин напав із лайкою на лінійного суддю - той нібито не зафіксував аут після одного з ударів суперника.

Він із криками накинувся на рефері, доводячи йому, що той пропустив важливу мить. Під час трансляції було виразно чути, як Рубльов назвав арбітра дебілом.

Після цього на корт спустився один із керівників турніру, який заявив, що Рубльов нецензурно лаявся російською. Рубльов у жорсткій формі спростовував свою провину, заявивши, що висловлювався виключно англійською.

У результаті було ухвалено рішення про дискваліфікацію російського тенісиста. Він не лише не зміг вийти у фінал і поборотися за трофей, а й втратив призові в розмірі 160 тисяч доларів.

У свою чергу переможець зустрічі Олександр Бублік після матчу виступив на захист Рубльова.

"Я дуже сумніваюся, що Рубльов сказав щось божевільне. Він не такий хлопець. Але, гадаю, такі правила. Офіційні особи просто дотримуються їх і стежать за процедурою. Шкода, що все так закінчилося. Бажаю Андрію якнайшвидше повернутися до ладу", - сказав Бублик.

Останні новини спорту

Переважна більшість українців не займаються спортом. Про це свідчать результати опитування, проведеного Міністерством молоді та спорту.

За даними відомства, постійно займаються спортом 4,8% респондентів, регулярно - 10,8%, подеколи - 22,5%, не займаються - 57,9%, 3,9% не змогли відповісти на це запитання.

Раніше стало відомо, що українські вболівальники зможуть знову повернутися на трибуни стадіонів. Мінмолодьспорту разом із МВС уже розробили чіткий перелік заходів безпеки, аби повернути вболівальників на трибуни стадіонів.

Як приклад наводять концерти, або ж кінотеатри, які мають змогу відвідувати українці і там система працює досить ефективно. Тому на черзі - спортивні заходи.

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