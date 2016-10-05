Порошенко заявляє, що в перемогах українських паралімпійців на Ріо-2016 є важливий політичний вимір

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі з олімпійцями та паралімпійцями – учасниками Ріо-2016 сьогодні в Києві.

«У перемогах паралімпійців є дуже важливий політичний вимір, адже внаслідок російської агресії ми втратили Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів-спортсменів у Криму», - зауважив Порошенко.

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Проте, наголосив президент, завдяки зусиллям Національного комітету спорту інвалідів та федерацій підготовка спортсменів паралімпійської збірної виявилася на належному рівні.

Як повідомляв УНІАН, паралімпійська збірна України на Іграх в Ріо-де-Жанейро у командному заліку збірна посіла третє місце. Українські паралімпійці завоювали 117 медалей - 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових.