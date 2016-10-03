Білорус, якого позбавили акредитації за російський прапор на Ріо-2016, отримає квартиру від Росії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Тиждень тому мені подзвонив знайомий з проханням вислухати його знайомого, у якого "до мене є справа". Постановка питання для мене звична. Але цього разу російський народ вразив мене в саме серце: - Марія, знаєте, мене так захопив вчинок білоруса Андрія Фомочкіна, який, незважаючи на рішення міжнародних чиновників від спорту, проніс на відкриття Паралімпіади в Ріо російський прапор, що я хочу подарувати йому квартиру. Допоможіть, будь ласка", - розповіла вона.

Читайте такожБілоруського чиновника позбавили акредитації за демонстрацію прапора РФ на церемонії відкриття Паралімпіади

Захарова стверджує, що особисто переконалася: "квартира справжня, у готовому будинку".

"А хто цей загадковий граф Монте-Крісто і як відреагує наш білоруський герой на такий подарунок, Ви дізнаєтесь завтра. Тому що сьогодні Андрій Фомочкін приїхав до Москви", - написала вона в соцмережі.

Як раніше повідомляв УНІАН, член білоруської делегації під час церемонії відкриття Паралімпіади в Ріо проніс прапор Росії, чиї спортсмени тимчасово усунені від змагань після доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства. Міжнародний паралімпійський комітет вирішить, чи потрібно застосовувати санкції.