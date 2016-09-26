Тренер паралімпійської збірної України з футболу: "Ми повинні були довести, що нашу націю на коліна не поставиш"

Старший тренер паралімпійської збірної України з футболу Юрій Тимофєєв розповів про те, як мотивував команду під час вирішальних матчів турніру в Ріо-де-Жанейро. Слова фахівця наводить Football24.com.

"Перед матчами тренерський штаб звертався до гравців: "На сході держави ваші ровесники стримують натиск агресора, тому ви теж бийтеся до кінця – задля тих солдат, задля своїх рідних, задля для всіх українців!".

Наша збірна повинна була доказати, що українська нація, незважаючи на військовий конфлікт, сповнена бойового духу, яку на коліна не поставиш. На спортивних костюмах, футболках збірної писали: "Слава Україні". У фінальному матчі кількатисячна бразильська торсида постійно кричала: "Слава Україні!". Уявляєте?!", - сказав він.

Він також додав, що умови для підготовки команди до турніру були непростими, але футболістам все ж вдалося потренуватися в ряді країн Європи.

"Всі хлопці на сто десять відсотків виклалися. І, зауважте, дорога до тріумфу виявилася доволі тернистою. Як відомо, наші паралімпійці вже не мають доступу до бази в Євпаторії, тому ми тренувалися в Кам'янці-Подільському, Новомосковську, а там умови не найкращі. На щастя, керівництво знайшло кошти на додаткову підготовку в Іспанії, Нідерландах і Австрії".

Нагадаємо, збірна України стала чемпіоном Паралімпіади, обігравши у фінальному матчі збірну Ірану з рахунком 2:1. Перед цим українці переграли Нідерланди, Бразилію, Великобританію та Ірландію.