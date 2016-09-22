Сотні вболівальників зустрічали збірну Україну, яка прилетіла з Паралімпіади (фотогалерея, відео)

Сотні вболівальників зустріли вночі в аеропорту "Бориспіль" першу групу українських спортсменів, які завоювали третє місце в медальному заліку Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

Люди тримали в руках повітряні кулі кольору українського прапора, плакати на честь спортсменів та квіти.

Читайте такожПаралімпійці присвятили перемогу в Ріо воїнам АТОНа честь повернення паралімпійців в аеропорту була організована невелика сцена, з якої перед спортсменами виступили, зокрема, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, голова комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний, голова Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

"Я дозволю собі сказати те, про що ми говорили в Ріо-де-Жанейро. Ми звертаємося до української влади з проханням побачити, почути і рухатися до тих, хто сьогодні має обмежені права та можливості. Заради яких ми перемагали і серед яких є багато хлопців, які повернулися з зони АТО. Я хотів би, щоб українська влада усвідомила можливості цих людей, які можуть перемагати в світі та Європі в ім'я України.

Я хотів би звернутися до української влади з проханням забезпечити відповідний рівень соціальної підтримки людей з інвалідністю, забезпечити їх права. Тому що ці люди можуть робити неймовірні речі і подвиги в ім'я України. Про це ми говорили в далекому Ріо, зібравшись після змагань", - заявив Сушкевич.

Захід завершився виступом музикантів.

Нагадаємо, збірна Україна завоювала 117 медалей, у тому числі 41 золоту, на Паралімпіаді-2016. Такий результат дозволив їй посісти третє місце в медальному заліку Ігор, поступившись лише Китаю і Великобританії.