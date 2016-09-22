Рада оплесками привітала паралімпійську збірну України
11:05, 22 вересня 2016Ріо-2016
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Верховна Рада України оплесками привітала паралімпійську збірну України, спортсмени якої на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро встановили 22 світові рекорди і 32 паралімпійські.
Українські паралімпійці завоювали 117 медалей і зайняли третє місце в командному заліку / facebook.com/dmitry.bulatov
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій зауважив, що сьогодні вночі повернулася паралімпійська збірна України з Ріо-де-Жанейро.
“В командному заліку збірна посіла, як ви знаєте, третє місце. Українські паралімпійці завоювали 117 медалей — 41 золоту, 37 - срібних та 39 - бронзових”, - сказав спікер.
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“Під прапором України наші спортсмени встановили 22 рекорди світу і 32 паралімпійські рекорди”, - наголосив Парубій.
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