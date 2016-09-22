Паралімпійці присвятили перемогу в Ріо воїнам АТО

Зустрічати наших спортсменів в аеропорту "Бориспіль" прийшли декілька сотень людей, повідомляє ТСН.

Паралімпійці присвятили свою перемогу воїнам АТО, які захищають зараз суверенітет України на сході і дехто з них повертаються додому з інвалідністю.

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Міністр спорту України Ігор Жданов під час зустрічі спортсменів запевнив, що у 2018 році премії для паралімпійців будуть на такому ж рівні, як і для спортсменів олімпійської збірної.

Президент Національного параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич зі свого боку звернувся до української влади із закликом вирішити проблеми тих, хто має обмежені можливості і забезпечити їм належний рівень життя. Він зазначив, що Ігри в Ріо довели, що ці люди можуть перемагати.

У ніч проти 22 вересня приїхала велика, але не вся частина призерів та членів національної параолімпійської команди України. Друга і третя частина паралімпійців прибуде завтра.