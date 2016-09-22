Мінспорту виплатило премії призерам Паралімпійських ігор - міністр

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Хочу повідомити приємну новину. Всім спортсменам паралімпійцям збірної України, які завоювали нагороди на Паралімпіаді у Ріо - виплачено заслужені державні призові. Міністерство молоді та спорту спрацювало оперативно, кошти надійшли на картки спортсменів", - сказано в повідомленні.

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Міністр висловив подяку спортсменам за їх самовіддану працю і героїчну боротьбу на міжнародній спортивній арені.

Раніше УНІАН повідомляв, що перемоги українських спортсменів на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро обійдуться державному бюджету України у 3,3 мільйона доларів призових. Міністерство молоді та спорту обіцяє своєчасно виплатити спортсменам заслужені гроші.

Нагадаємо, збірна України завершила участь в Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, зібравши 117 медалей, серед яких 41 золота. Це найкращий результат в історії національної паралімпійської команди.