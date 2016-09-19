Українські паралімпійці отримають від держави 3,3 мільйона доларів призових

Перемоги українських спортсменів на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро обійдуться державному бюджету України у 3,3 мільйона доларів призових. Про це повідомляє видання "Україна молода".

Міністерство молоді та спорту України обіцяє своєчасно виплатити паралімпійцям премії. До 22 вересня кожен спортсмен має отримати на свою картку державні преміальні.

Володарі золотих медалей отримають по 40 тисяч доларів, срібні призери - по 26 тисяч доларів і бронзові - за 18 тисяч доларів. Призові виплачуються за курсом Національного банку України на день зарахування коштів на картку.

Оскільки збірна України завоювала в Ріо-де-Жанейро 41 золоту медаль, загальна виплата винагород паралімпійським чемпіонам складе 1,64 мільйона доларів. Срібні (37 медалей) та бронзові призери (39 медалей) отримають 962 тисячі І 702 тисяч відповідно.

Підрахунок показує, що загальна сума виплат призових українським паралімпійцям складе рівно 3 304 000 доларів США.

Як повідомляв УНІАН, на Паралімпіаді-2016 українські спортсмени встановили 109 рекордів у трьох видах спорту.