Помпезне закриття рекордної для України Паралімпіади-2016 (фоторепортаж)
10:34, 19 вересня 2016Ріо-2016
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На стадіоні "Маракана" у Ріо-де-Жанейро відбулася помпезна церемонія закриття Паралімпіади.
Церемонія закриття Ігор-2016 / REUTERS
18 вересня на олімпійському стадіоні "Маракана" відбулося помпезне закриття Паралімпійських ігор. Наступні відбудуться у Токіо в 2020 році.
Для України ця Паралімпіада стала рекордною – наша збірна завоювала 41 золоту медаль і опинилася на третій позиції в медальному заліку.
У США залишилося 40 медалей найвищої проби. Країною-переможцем Паралімпіади стала збірна Китаю, яка набрала 239 медалей, в тому числі 107 золотих. Друге місце зайняла Великобританія - 147 медалей, з яких 64 найвищої проби.
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