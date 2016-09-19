Помпезне закриття рекордної для України Паралімпіади-2016 (фоторепортаж)

18 вересня на олімпійському стадіоні "Маракана" відбулося помпезне закриття Паралімпійських ігор. Наступні відбудуться у Токіо в 2020 році.

Для України ця Паралімпіада стала рекордною – наша збірна завоювала 41 золоту медаль і опинилася на третій позиції в медальному заліку.

У США залишилося 40 медалей найвищої проби. Країною-переможцем Паралімпіади стала збірна Китаю, яка набрала 239 медалей, в тому числі 107 золотих. Друге місце зайняла Великобританія - 147 медалей, з яких 64 найвищої проби.