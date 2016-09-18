Збірна України завершила Паралімпіаду на третьому місці в медальному заліку

Збірна України завершила участь в Паралімпійських іграх на третьому місці в медальному заліку.

Українські спортсмени сьогодні, в останній день Паралімпіади, не брали участь у змаганнях. При цьому в медальному заліку "жовто-синіх" могла обійти команда США, яка відставала в медальному заліку на одну золоту медаль.

Тим не менш, у фіналі турніру з регбі на візках команда США поступилася Австралії, в жіночому марафоні американки обмежилися срібною та бронзовою медалями, а в чоловічому марафоні представники Сполучених Штатів не потрапили на п'єдестал зовсім.

Таким чином, Україна, завоювавши 41 золоту медаль, залишилася на третій позиції в медальному заліку Паралімпіади. У США залишилося 40 медалей найвищої проби.

Країною-переможцем Паралімпіади стала збірна Китаю, яка набрала 239 медалей, в тому числі 107 золотих. Друге місце зайняла Великобританія - 147 медалей, з яких 64 найвищої проби.