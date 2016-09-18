Україна завершила участь у Паралімпіаді, взявши рекордні 117 медалей

Збірна України завершила участь в Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, зібравши 117 медалей, серед яких 41 золота медаль. Це найкращі результати в історії національної паралімпійської команди.

Попередній український рекорд був встановлений під час Паралімпіади-2012 у Лондоні, коли "жовто-сині" взяли 84 медалі, з яких 32 були золотими.

Зазначимо, що протягом вчорашнього дня збірна України завоювала 11 медалей. Серед них три золота, чотири срібла та чотири бронзи.

Як повідомляв УНІАН, золоті медалі здобули плавці Єлизавета Мережко, Максим Веракса і Ганна Стеценко.

Срібло завоювали чоловіча збірна України з плавання в естафеті 400 х 100 комплексом (Юрій Божинский, Денис Дубров, Максим Веракса та Євген Богодайко), плавці Вікторія Савцова та Ярослав Денисенко, а також спринтерша Оксана Боторчук.

Бронза на рахунку плавців Олександра Комарова, Іллі Єременка, Андрія Деревинського та спрінтерші Лейли Аджаметової.

На даний момент збірна України посідає третє місце в медальному заліку Паралімпіади, але протягом сьогоднішнього змагального дня її може обігнати збірна США, у якої на даний момент 40 золотих медалей і 112 медалей загалом.