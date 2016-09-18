Українські плавці тричі за день перемогли на Паралімпіаді - всього 41 золота медаль

У Ріо-де-Жанейро завершився черговий день змагань з плавання у рамках Паралімпіади, де українські спортсмени завоювали три золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемоги на рахунку Єлизавети Мережко, Максима Веракси і Анни Стеценко.

У жіночому запливі на дистанції 100 метрів вільним стилем (категорія S6) найкращий результат показала Єлизавета Мережко, яка випередила свою співвітчизницю Вікторію Савцову і Еллі Робінсон з Великобританії.

У чоловічому запливі на 50 метрів вільним стилем (категорія S12) перемогу здобув Максим Веракса. На фініші він виявився швидшим за Дмитра Салея (Азербайджан) і свого співвітчизника Іллі Яременко.

А в жіночому запливі на 100 метрів на спині (категорія S13) перемогла Ганна Стеценко. Друге місце на рахунку Еббі Кейн з Великобританії, третє - Каті Дедекінда з Австралії.

Також на золото претендувала і українська чоловіча естафетна команда в останньому фіналі плавальної програми змагань - 4х100 комплексним плаванням. Але, четвірка у складі Юрій Божинський, Денис Дубров, Максим Кріпак і Євген Богодайко фінішувала на 2-му місці, поступившись квартету з Китаю 1,45 секунди. Трійку призерів замкнула команда Бразилії.

На даний момент на рахунку збірної України 117 нагород - 41 золота, 37 срібних та 39 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро завершиться в неділю, 18 серпня.