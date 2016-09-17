Українські спортсмени вже зібрали 106 нагород Паралімпіади-2016

Як повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України, сьогодні паралімпійці вибороли 3 золоті, 6 срібних та 5 бронзових нагород. Загалом 14 медалей.

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Українці утримують третю сходинку на Паралімпіаді в Ріо, побивши абсолютно всі попередні рекорди виступу на Іграх.

Так, за результатами командних змагань з настільного тенісу золоту медаль отримали Віктор Дідух, Максим Ніколенко та Михайло Попов.

Чемпіоном стала українська збірна команда з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, які виграли у команди Ірану з рахунком 2:1.

Золоту нагороду у плаванні на дистанції 100 м вільним стилем отримала Анна Стеценко. Всього сьогодні українці вибороли у змаганнях з плавання 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

У змаганнях з легкої атлетики спортсмени отримали 2 медалі - срібло та бронзу.