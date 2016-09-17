Українські футболісти і тенісисти виграли два золота Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання Паралімпіади з футболу та настільного тенісу (чоловіки, командні змагання), де збірні України завоювали дві золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українські футболісти у фінальному матчі зійшлися з командою Ірану, яка, у свою чергу, у півфіналі обіграла Бразилію. Українці до цього також обіграли господарів Паралімпіади бразильців в матчі групового етапу і, таким чином, у матчі за золото зійшлися об'єктивно дві найсильніший команди турніру.

У вирішальному матчі українці мали перевагу, яку втілили у гол на 26-й хвилині - відзначився Володимир Антонюк. Наша команда продовжувала володіти перевагою і надалі і повинна була доводити справу до перемоги ще в основний час, але результативний удар вдався суперникам. Рахунок зрівняв Мехді Джамалі - 1:1. А в додатковий час, на 65-й хвилині, вирішальний удар завдав Артем Красильников - 2:1.

У свою чергу, у чоловічому командному турнірі з настільного тенісу, збірна України обіграла команди Німеччини, Великобританії та Швеції з однаковим рахунком - 2:0. Наша команда на цьому турнірі виступала у складі - Віктор Дідух, Михайло Попов та Максим Ніколенко.

Таким чином, на даний момент у скарбничці збірної України 37 золотих нагород, 30 срібних і 34 бронзових - 101 медаль.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.