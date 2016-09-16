Плавець Бойко приніс збірній України 35-е золото Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершилася програма 8-го змагального дня Паралімпіади, де 35-ту золоту медаль Україні приніс плавець Геннадій Бойко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець здобув перемогу на дистанції 50 метрів брасом (категорія S1).

Бойко подолав дистанцію за 1 хвилину 00.85 секунди. Другим з величезним відставанням фінішував Франческо Беттелла з Італії (1:12.49). Трійку призерів замкнув ще один українець Антон Кол (1:15.42).

Таким чином, за три дні до завершення Паралімпіади збірна України завоювала вже 92 медалі. На рахунку наших спортсменів 35 золотих, 27 срібних і 30 бронзових нагород. Команда як і раніше займає 3-е місце в медальному заліку, поступаючись лише Китаю (84-66-41, 191) і Великобританії (49-28-31, 108). Збірну США ми випереджаємо в таблиці на 5 золотих нагород.