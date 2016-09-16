Українські плавці вибороли ще два золота Паралімпіади в Ріо - всього 34 золота

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання 8-го дня Паралімпіади у плаванні, де українські спортсмени завоювали дві золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонами Паралімпіади стали Максим Кріпак і Євген Богодайко.

У запливі на 100 метрів брасом (категорія SB6) Богодайко подолав дистанцію за 1 хвилину 18,71 секунди. На фініші він значно випередив Нельсона Кріспіна Крозо з Колумбії (1:21,47) і німця Торбена Шмідтке (1:23,47).

У свою чергу, Кріпак на дистанції 400 метрів вільним стилем (категорія S10) показав результат 3:57.71, випередивши свого співвітчизника Дениса Дуброва (4:00.11) і канадця Бенуа Х'ю (4:04.63).

Ще одне срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем (категорія S3) завоював Дмитро Виноградець, покахавший результат 3:09.77. Він програв Венпану Хуангу з Китаю (3:09.04), але істотно обійшов його співвітчизника Ханхуа Лі (3:23.10).

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 87 медалей - 34 золотих, 26 срібних та 27 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо проходить з 7 по 18 вересня.