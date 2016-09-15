Паралімпіада в Ріо: українці впевнено утримують третє місце в медальному заліку

Станом на ранок 15 вересня, в медальному заліку українських спортсменів уже 81 комплект нагород. Наші паралімпійці за сім днів Ігор змогли отримати 31 золоту, 23 срібних та 27 бронзових медалей.

На першому місці знаходиться збірна Китаю (75-58-39), а друге місце посідає Великобританія (43-24-28).

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Найближчим переслідувачем України в медальному заліку є збірна США.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook привітав наших спортсменів, зазначивши імена тріумфаторів.

«Щиро вітаю наших паралімпійців, які борються за медалі у сьомий день змагань в Ріо! Стеценко Анна, Денис Дубров, Крипак Максим, Богдан Гриненко, Сергій Кліпперт, Єгор Дементьєв отримують «золото». Марія Лафина, Ярина Матло приносять Україні срібні нагороди. Зоя Овсій, Олександр Мащенко, Олексій Денисюк борються "бронзу". Українці впевнено йдуть третіми у загальному заліку! Дякуємо за міцність духу та фантастичну волю до перемоги!», – йдеться в повідомленні голови держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше в змаганнях по стрільбі і плавання збірна України завоювала чотири золоті медалі.