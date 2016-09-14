Українські футболісти розгромили Голландію і п'ятий раз поспіль вийшли у фінал Паралімпіади

На стадіоні "Деодоро" в Ріо-де-Жанейро відбувся півфінальний матч футбольного турніру Паралімпіади (по 7 гравців у команді), в якому збірна України розгромила команду Нідерландів з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хет-триком у цьому матчі відзначився капітан команди Володимир Антонюк. Ще один гол на рахунку Олега Леня.

Таким чином, українці здобули четверту перемогу поспіль на нинішньому турнірі і вийшли у фінал. Раніше, на груповому етапі наша команда перемагала Ірландію (6:0), Великобританію (2:1) і Бразилію (2:1). Набравши макисмально можливі 9 очок команда вийшла в півфінал з 1-го місця в групі.

У фіналі українці зіграють з переможцем матчу Іран - Бразилія.

Гра за золоті медалі відбудеться 16 вересня.

Збірна України з футболу 7х7 (ДЦП) на п'ятій Олімпіаді поспіль виходить у фінал турніру. Раніше, у 2000 та 2012-му роках українці програвали вирішальний матч і завойовували срібло. У 2004 і 2008 роках команда ставала чемпіоном Паралімпіади.