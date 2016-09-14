Паралімпійський чемпіон Демчук присвятив свою нагороду захисникам України (відео)

Паралімпійський чемпіон у фехтуванні Андрій Демчук свою нагороду присвятив захисникам України, повідомляє ТСН Проспорт.

Переможець зазначив також, що хоче, щоб Україна була вільною і були мирною країною.

Шостий день Паралімпіади приніс Україні ще 11 медалей, 5 з них золоті. Загалом ми маємо вже 72 нагороди, 27 з них найвищої проби. У медальному заліку наша команда впевнено тримається на третьому місці, попереду нас Китай і Великобританія.