Паралімпійський чемпіон Демчук присвятив свою нагороду захисникам України (відео)
13:04, 14 вересня 2016Ріо-2016
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Спортсмен виграв змагання у фехтуванні.
Reuters
Паралімпійський чемпіон у фехтуванні Андрій Демчук свою нагороду присвятив захисникам України, повідомляє ТСН Проспорт.
Переможець зазначив також, що хоче, щоб Україна була вільною і були мирною країною.
Шостий день Паралімпіади приніс Україні ще 11 медалей, 5 з них золоті. Загалом ми маємо вже 72 нагороди, 27 з них найвищої проби. У медальному заліку наша команда впевнено тримається на третьому місці, попереду нас Китай і Великобританія.
Паралімпійський чемпіон свою нагороду присвятив захисникам України
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