Легкоатлетка Зубковська здобула 27-е золото Паралімпіади для України
Наша команда, як і раніше йде на 3-му місці в медальному заліку змагань.
У Ріо-де-Жанейро завершився шостий день змагань Паралімпіади-2016, де в рамках вечірньої програми змагань українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула 27-у золоту нагороду для нашої команди, повідомляє офіційний сайт змагань.
В секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6 метрів 11 сантиметрів. Українка обійшла в підсумковій таблиці, зокрема, Олену Чебану з Азербайджану - 5,56 метра, а аткже Лінду Хамрі з Алжиру - 5,53.
Таким чином, на рахунку нашої команди вже 27 золотих медалей, 21 срібна та 24 бронзових - 72 нагороди. Українці, як і раніше відстають від команд Китаю (63-51-33, 147) і Великобританії (34-18-23, 75).
Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Бразилії з 7 по 18 вересня.