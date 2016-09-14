Легкоатлетка Зубковська здобула 27-е золото Паралімпіади для України

У Ріо-де-Жанейро завершився шостий день змагань Паралімпіади-2016, де в рамках вечірньої програми змагань українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула 27-у золоту нагороду для нашої команди, повідомляє офіційний сайт змагань.

В секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6 метрів 11 сантиметрів. Українка обійшла в підсумковій таблиці, зокрема, Олену Чебану з Азербайджану - 5,56 метра, а аткже Лінду Хамрі з Алжиру - 5,53.

Таким чином, на рахунку нашої команди вже 27 золотих медалей, 21 срібна та 24 бронзових - 72 нагороди. Українці, як і раніше відстають від команд Китаю (63-51-33, 147) і Великобританії (34-18-23, 75).

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Бразилії з 7 по 18 вересня.