Українці завоювали ще три золоті медалі Паралімпіади в плаванні і одну - у стрільбі: довели число перемог до 26

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) пройшли змагання зі стрільби і плавання, де збірна України завоювала чотири золоті медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У стрільбі Василь Ковальчук набрав 211,7 бали, випередивши представників Південної Кореї і США.

У плавальному басейні Ріо на дану хвилину на рахунку українців три золота.

На дистанції 400 метрів вільним стилем в категорії S6 Єлизавета Мережко випередила на фініші суперниць у боротьбі за нагороди з Китаю і Великобританії. На 200-метрівці комплексним плаванням в категорії SM7 кращим виявився Євген Богодайко, який на фініші був швидшим за спортсменів з США та Австралії. А на 100-метрівці вільним стилем у категорії S10 не знайшлося рівних Максиму Кріпаку, якому компанію на п'єдесталі пошани склали два представника Бразилії.

Таким чином, на даний момент у збірної України 26 золотих медалей, 20 срібних і 23 бронзових - 69 нагород. Команда як і раніше знаходиться на 3-му місці в медальному заліку, поступаючись Китаю і Велиобритании.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.