Збірна України вже має 22 золоті нагороди Паралімпіади і зберегла 3-е місце в медальному заліку

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився 5-ий змагальний день Паралімпіади-2016, за підсумками якого збірна України зберегла третє місце в медальному заліку змагань, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 61 нагорода.

В українців 22 золоті медалі, 19 срібних і 20 бронзових.

У понеділок українські спортсмени завоювали 12 нагород - 4 золоті, 6 срібних і 2 бронзові медалі.

Наша збірна, як і раніше, поступається командам Китаю (50-40-28, 118) і Великобританії (28-16-19, 63). Разом з тим, українці випереджають команди США (16-17-13, 46) і Бразилії (9-19-9, 35).

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 вересня.