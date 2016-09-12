Шабліст Дацко виграв для України перше золото Паралімпіади у фехтуванні
23:25, 12 вересня 2016Ріо-2016
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У фінальному поєдинку українець переміг грека Панайотіса Тріантафіллу.
Reuters
Українець Антон Дацко завоював золоту медаль Паралімпіади-2016 у фехтуванні на шаблях серед спортсменів-візочників.
У фіналі 33-річний шабліст переміг грека Панайотіса Триантафиллу з рахунком 15:7. На попередніх стадіях змагання йому поступилися поляк Адріан Кастро, француз Марк-Андре Кратер, американець Джой Брінсон та італієць Алессіо Саррі.
Зазначимо, що Дацко також є срібним призером Паралімпіади-2012 у Лондоні. Його сьогоднішня медаль стала 20-ю для України на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
Як повідомляв УНІАН, раніше золото Паралімпіади-2016 виграв український спринтер Ігор Квітів.
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