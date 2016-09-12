Українець Цвєтов виграв золото Паралімпіади в бігу на 200 метрів

Український легкоатлет Ігор Цвєтов виграв золоту медаль Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, показавши найкращий час у бігу на 200 метрів.

Цвєтов, який виступає в категорії Т35 (для спортсменів з церебральним паралічем) подолав дистанцію за 25,11 секунди, встановивши особистий рекорд. Ця медаль стала 19-й для України на Паралімпіаді-2016.

Другим до фінішу прийшов бразилець Фабіо Да Сілва Бордіньон, третім - аргентинець Ернан Баррето.

Як повідомляв УНІАН, раніше Цвєтов став паралімпійським чемпіоном у бігу на 100 метрів.