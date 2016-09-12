Приклад, що надихає: як українські паралімпійці підкорюють Ріо (фоторепортаж)

За підсумками чотирьох днів Паралімпіади українські спортсмени вже завоювали 49 медалей - 18 золотих, 13 срібних і 18 бронзових.

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Таким чином, на даний момент команда українських паралімпійців посідає третє місце в загальному медальному заліку. Лідирує тут Китай (39 золотих медалей), на другому місці йде команда Великобританії (23). За Україною розташувалися США (13), Бразилія (6) і Узбекистан (6).

Такі успіхи і воля наших спортсменів до перемоги не можуть не надихати.