Збірна України завоювала 12 медалей у четвертий день Паралімпіади

Українські спортсмени завоювали шість золотих медалей у четвертий день Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро і знаходяться на третьому місці в медальному заліку Ігор.

Також 11 вересня українці виграли по три срібних і бронзових нагороди.

Золоті медалі виграли весляр Роман Полянський, спринтерша Лейла Аджаметова, тенісистка Наталя Косміна і плавці Єлизавета Мерешко, Денис Дубров і Олексій Федина.

Срібло на рахунку плавців Вікторії Савцової та Максима Кріпака, а також метальниці булави Зої Овсій.

Бронзу виграли стрибун у довжину Дмитро Прудников і плавці Дмитро Ванзенко та Сергій Паламарчук.

Всього в України за підсумками чотирьох днів Паралімпіади 49 медалей - 18 золотих, 13 срібних і 18 бронзових. Очолює медальний залік Китай (39 золотих медалей), на другому місці знаходиться команда Великобританії (23). За Україною розташувалися США (13), Бразилія (6) і Узбекистан (6).