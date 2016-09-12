Українські плавці вибороли усі три медалі в комплексному запливі на 200 метрів

Зокрема, золоту медаль здобув Денис Дубров, показавши результат 2:06.87. Окрім золотої медалі, Денис цим результатом також встановив світовий та особистий рекорди.

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Друге місце та срібну медаль здобув ще один представник команди України - Максим Крипак, показавши результат 2:08.10.

А Дмитро Ванзенко у цьому ж запливі фінішував третім, чим поповнив скарбничку медалей української збірної бронзою. Його результат - 2:10.48.

Таким чином, українська збірна наразі посідає третю сходинку у медальному заліку Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

Усього в активі України 18 золотих, 12 срібних та 17 бронзових медалей.

Таким чином, в медальному рейтингу наші спортсмени продовжують поступатися лише Китаю і Великобританії. При цьому, за загальною кількістю медалей збірна Україна посідає також третє місце.