Українка Косміна виграла золото в настільному тенісі на Паралімпіаді-2016

Українка Наталя Косміна стала чемпіонкою паралімпійських змагань з настільного тенісу.

У фіналі вона перемогла представницю Польщі Кристину Семенечку з рахунком 3:0 (11:7, 11:6, 11:5). Раніше на турнірному шляху вона обіграла Муй Вуй Нг (3:2) і Ка Ман Вонг (3:2) з Гонконгу, а також полячку Дороту Новацьку (3:0).

Зазначимо, що 34-річна Наталя Космина представляє місто Миколаїв та виступає на Паралімпіаді в класі 11 (розумові відхилення).

Золота медаль Косміною стала 15-й для України на Паралімпіаді-2016 і третьою протягом 4-го дня Ігор. Раніше золото для України здобули весляр Роман Полянський і спринтерша Лейла Аджаметова.