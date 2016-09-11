Українка Косміна виграла золото в настільному тенісі на Паралімпіаді-2016
23:36, 11 вересня 2016Ріо-2016
1642
У фіналі миколаївська спортсменка перемогла полячку Кристину Семенечку.
Космина виграла для України 15-ю медаль / blind.tech
Українка Наталя Косміна стала чемпіонкою паралімпійських змагань з настільного тенісу.
У фіналі вона перемогла представницю Польщі Кристину Семенечку з рахунком 3:0 (11:7, 11:6, 11:5). Раніше на турнірному шляху вона обіграла Муй Вуй Нг (3:2) і Ка Ман Вонг (3:2) з Гонконгу, а також полячку Дороту Новацьку (3:0).
Зазначимо, що 34-річна Наталя Космина представляє місто Миколаїв та виступає на Паралімпіаді в класі 11 (розумові відхилення).
Золота медаль Косміною стала 15-й для України на Паралімпіаді-2016 і третьою протягом 4-го дня Ігор. Раніше золото для України здобули весляр Роман Полянський і спринтерша Лейла Аджаметова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter