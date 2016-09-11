Українська легкатлетка Аджаметова виграла золото на паралімпійській стометрівці
17:56, 11 вересня 2016Ріо-2016
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Лейла Аджаметова виграла для України 14-ту золоту медаль та встановила світовий рекорд.
Аджаметова виграла золото на стометрівці / blind.tech
Українська легкоатлетка Лейла Аджаметова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор в бігу на 100 м для спортсменів категорії T13 (з порушенням зору).
Вона пробігла дистанцію за 11,79 секунди, встановивши світовий рекорд.
Срібло у цій дисципліні завоювала Ілс Хейес з ПАР, а бронзу - Кім Кросбі з США. Ще одна українка Олена Глєбова прийшла до фінішу четвертою.
Як повідомляв УНІАН, першу сьогоднішню золоту медаль для України приніс весляр Роман Полянський. Всього в України 14 золотих медалей Паралімпіади.
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