Збірна України зберегла третє місце в медальному заліку Паралімпіади-2016

Збірна України продовжує займати третє місце в медальному заліку Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро після трьох днів змагань.

Вчора українські спортсмени виграли 11 медалей, у тому числі п'ять золотих. Усього в активі України 12 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей.

Таким чином, в медальному рейтингу "жовто-сині" продовжують поступатися лише Китаю і Великобританії. При цьому, за загальною кількістю медалей збірна Україна посідає друге місце.

Як повідомляв УНІАН, вчора "золото" Україні принесли плавці Єлизавета Мережко, Дмитро Виноградець та Максим Кріпак. Також переможцями у своїх змаганнях стали Лідія Соловйова в пауерліфтингу і Єгор Дементьєв у велотреку.