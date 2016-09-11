Збірна України зберегла третє місце в медальному заліку Паралімпіади-2016
12:07, 11 вересня 2016Ріо-2016
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Вчора українська команда завоювала 11 медалей, у тому числі п'ять золотих.
Reuters
Збірна України продовжує займати третє місце в медальному заліку Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро після трьох днів змагань.
Вчора українські спортсмени виграли 11 медалей, у тому числі п'ять золотих. Усього в активі України 12 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей.
Таким чином, в медальному рейтингу "жовто-сині" продовжують поступатися лише Китаю і Великобританії. При цьому, за загальною кількістю медалей збірна Україна посідає друге місце.
Як повідомляв УНІАН, вчора "золото" Україні принесли плавці Єлизавета Мережко, Дмитро Виноградець та Максим Кріпак. Також переможцями у своїх змаганнях стали Лідія Соловйова в пауерліфтингу і Єгор Дементьєв у велотреку.
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