Українські плавці завоювали три золота Паралімпіади за один день змагань

У Ріо-де-Жанейро завершилися фінали чергового дня змагань у плаванні, де відразу три золоті медалі завоювали спортсмени збірної України, повідомляє офіційний сайт змагань.

у фінальному запливі жінок вільним стилем на дистанції 50 м. (категорія S6) найсильнішою була Єлизавета Мережко. На фініші вона випередила співвітчизницю Вікторію Савцову і Тіффані Томас Кейн з Австралії.

На дистанції 50 м. брасом у чоловіків (категорія S3) найсильнішим став Дмитро Виноградець. Срібна медаль у цьому виді змагань дісталася Венпану Хуангу з Китаю, бронза - Вінченцо Боні з Італії.

А у чоловічому запливі на 100 метрів на спині (категорія S10) не було рівних Максиму Кріпаку. Другим на фініш приплив Олівер ван де Воорт з Нідерландів, третім - ще один українець Денис Дубров.

Крім того, у чоловічому запливі на 200 метрів комплексним плаванням (категорія SM13) українці завоювали срібло та бронзу. Перемогу в запливі здобув Ігор Бокій (Білорусь), друге місце на рахунку Ярослава Денисенко, третє - Данила Чуфарова.

Таким чином, по закінченні змагань у плаванні, на рахунку збірної України в загальному медальному заліку вже 37 нагород - 12 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей. Команда як і раніше йде на 3-му місці в таблиці, поступаючись збірним Китаю і Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 серпня.