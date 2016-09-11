Українець Дементьєв став чемпіоном Паралімпійських ігор у велоспорті

У Ріо-де-Жанейро завершився фінал змагань Паралімпіади в гонці переслідування з велоспорту-треку, де перемогу здобув українець Єгор Дементьєв, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальній фазі змагань наш спортсмен показав результат 4 хвилини 37,708 секунди, майже на 7 секунд випередивши австралійця Елістера Донахью. Бронза на рахунку Едвіна Фабіана Матіса Руіса з Колумбії.

Ця медаль стала першою для України з велоспорту-треку на Іграх в Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня.