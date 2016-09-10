Українець Назаренко завоював срібло Паралімпіади в дзюдо

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися змагання Паралімпіади з дзюдо у ваговій категорії до 90 кг у чоловіків, де срібло завоював українець Олександр Назаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі наш спортсмен боровся з грузином Звіадом Гогочурі і програв супернику.

Бронзові медалі на рахунку Дартаньона Крокетта (США) і Шухрата Бобоєва (Узбекистан).

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України вже 29 нагород Паралімпіади - 8 золотих, 8 срібних і 13 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня.