Українка Соловйова виграла восьме золото збірної на Паралімпіаді в пауерліфтингу

У Ріо-де-Жанейро розпочався третій день змагань Паралімпіади-2016 де в змаганнях з пауерліфтингу у ваговій категорії до 50 кг золото здобула українка Лідія Соловйова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка підняла штангу вагою 107 кг, встановивши свій особистий рекорд.

Українка випередила египтянку Рехаб Ахмед (104 кілограми) і посівшу третє місце китаянку Ти Лінь Пьон Данг (102 кілограми).

Також сьогодні вже пройшли змагання зі штовхання ядра у жінок, в категорії F20, де українка Анастасія Мисник завоювала срібло.

Таким чином, на рахунку нашої команди на даний момент 28 нагород - 8 золотих, 7 срібних і 13 бронзових медалей.