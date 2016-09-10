Українські плавці завоювали три золоті медалі Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився другий змагальний день Паралімпіади-2016, де у змаганнях з плавання українські спортсмени завоювали ще три золоті нагороди.

Чемпіонами змагань Ріо-2016 стали Максим Кріпак, Дмитро Залевський та Катерина Істоміна.

У фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем в категорії S10 переміг Кріпак, який проплив за 23,33 секунди. На фініші він випередив бразильця Феліпе Родрігеса (23,56) і ще одного українця Дениса Дуброва (23,75), на рахунку якого бронза.

На дистанції 100 метрів брасом в категорії S11 Залевський показав результат 1 хвилина 06,66 секунди. Срібло з абсолютно однаковим результатом 1:08,28 розділили Войцех Маковські з Польщі і американець Бредлі Снайдер. Ще два українці опинилися за межами п'єдесталу - Віктор Смирнов (4-е місце) і Олександр Мащенко (8).

У свою чергу, в жіночому фінальному запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм (категорія S8) Істоміна перемогла з результатом 1 хвилина 09.04 секунди, випередивши Стефані Слейтер з Великобританії (1:10,32) і Джесіку Лонг зі США (1:10,53).

Також срібло у плаванні виборола Оксана Хруль (50 м. батерфляєм, S6), а бронзу - Ірина Соцька (100 м. брасом S2) і змішана естафетна команда на дистанції 4 х 50 м. вільним стилем.

Таким чином, після двох днів змагань на рахунку збірної України 26 нагород - 7 золотих, 6 срібних і 13 бронзових.

Наша команда йде на 3-му місці в медальному заліку, поступаючись лише паралімпійцям Китаю (20-17-12, 49) і Великобританії (12-6-9, 27).

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 7 по 18 серпня.