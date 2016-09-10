Легкоатлет Цвєтов і плавець Бойко стали чемпіонами Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро триває другий змагальний день Паралімпіади-2016, де представники збірної України завоювали ще дві золоті нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У забігу на 100 метрів Ігор Цвєтов показав результат 12,31 секунди, випередивши Фабіо до Сілва Бордижоні з Бразилії (12,66) і Ернана Баррето з Аргентини (12,85).

У свою чергу, в запливі на дистанції 100 метрів на спині Геннадій Бойко подолав дистанцію за 2 хвилини 08,1 секунди. Він більше ніж на 19 секунд обігнав Франческо Бателлу з Італії. Бронза на рахунку ще одного українця Антона Кола, який відстав від італійця всього на 0,39 секунди.

Трохи пізніше срібло в запливі на 50 метрів вільним стилем завоював Євген Богодайко.

Також бронзові медалі завоювали плавець Сергій Паламарчук та дзюдоїст Олександр Косінов.

На даний момент збірна України посідає 3-е місце в медальному заліку - 4 золоті, 5 срібних та 10 бронзових нагород, 19 медалей.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо з 7 по 18 серпня.