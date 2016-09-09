Міжнародний паралімпійський комітет позбавив акредитації другого білоруса за винос прапора РФ на церемонії відкриття

Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення про позбавлення акредитації двох членів білоруської делегації через інцидент з прапором РФ на церемонії відкриття Паралімпіади-2016 в Ріо, повідомляє БЕЛТА.

"Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення про позбавлення акредитації члена білоруської делегації, який пройшов у ході церемонії відкриття Ігор з російським прапором, а також ще одного з керівників нашої команди. Проведення політичної акції в ході Паралімпіади неприпустимо. Білоруська команда офіційно попереджена про недопустимість подібних дій", - повідомив голова Паралімпійського комітету Білорусі Олег Шепель.

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Співробітник Міністерства спорту і туризму Андрій Фомочкин 7 вересня на церемонії відкриття XV літніх Паралімпійських ігор з рішенням білоруської команди пройшов з російським прапором на знак солідарності з російськими атлетами, відстороненими від участі в головних стартах чотириріччя.

Ім'я другого члена делегації, позбавленого акредитації, не називається.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення анулювати акредитацію члена делегації Білорусі в Ріо-де-Жанейро, який демонстративно розмахував прапором РФ під час церемонії відкриття Паралімпіади.