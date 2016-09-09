Міжнародний паралімпійський комітет позбавив акредитації другого білоруса за винос прапора РФ на церемонії відкриття
Раніше був позбавлений акредитації чиновник, який безпосередньо виніс прапор.
Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення про позбавлення акредитації двох членів білоруської делегації через інцидент з прапором РФ на церемонії відкриття Паралімпіади-2016 в Ріо, повідомляє БЕЛТА.
"Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення про позбавлення акредитації члена білоруської делегації, який пройшов у ході церемонії відкриття Ігор з російським прапором, а також ще одного з керівників нашої команди. Проведення політичної акції в ході Паралімпіади неприпустимо. Білоруська команда офіційно попереджена про недопустимість подібних дій", - повідомив голова Паралімпійського комітету Білорусі Олег Шепель.
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Співробітник Міністерства спорту і туризму Андрій Фомочкин 7 вересня на церемонії відкриття XV літніх Паралімпійських ігор з рішенням білоруської команди пройшов з російським прапором на знак солідарності з російськими атлетами, відстороненими від участі в головних стартах чотириріччя.
Ім'я другого члена делегації, позбавленого акредитації, не називається.
Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення анулювати акредитацію члена делегації Білорусі в Ріо-де-Жанейро, який демонстративно розмахував прапором РФ під час церемонії відкриття Паралімпіади.