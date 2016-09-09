Збірна України займає 9-е місце в медальному заліку за підсумками першого дня Паралімпіади

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився перший день Паралімпійських ігор-2016, за підсумками якого збірна України займає 9-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 9 нагород - 1 золото, 1 срібло та 7 бронзових медалей.

Перше золото збірній України приніс плавець з порушенням опорно-рухового апарату Євген Богодайко.

Лідером загальнокомандного заліку є команда Китаю - (7-9-4, 20). На другому місці йде збірна Великобританії (5-3-3, 11), третьому - Узбекистану (3-2-3, 8).

За загальною кількістю нагород - дев'ять - збірна України входить в трійку найсильніших, поступаючись лише Китаю і Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, Паралімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 серпня.