Плавець Богодайко приніс Україні перше золото Паралімпіади

Український плавець Євген Богодайко виграв золоту медаль Паралімпійських ігор, ставши найкращим на дистанції 100 метрів на спині (категорія S7, порушення опорно - рухового апарату).

22-річний спортсмен подолав дистанцію за 1:10.55. Срібло завоював британець Джонатан Фокс (1:10.78), бронзу - бразилець Італо Перейра (1:12.48).

Зазначимо, що на Паралімпіаді-2012 у Лондоні Богодайко виграв чотири медалі в плаванні - дві золотих і дві срібних.

У перший день Паралімпіади-2016 Україна завоювала дев'ять медалей в плаванні - золото, срібло та сім бронз.