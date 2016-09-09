Плавець Богодайко приніс Україні перше золото Паралімпіади
07:48, 09 вересня 2016Ріо-2016
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Український плавець виграв чоловічу стометрівку на спині.
Reuters
Український плавець Євген Богодайко виграв золоту медаль Паралімпійських ігор, ставши найкращим на дистанції 100 метрів на спині (категорія S7, порушення опорно - рухового апарату).
22-річний спортсмен подолав дистанцію за 1:10.55. Срібло завоював британець Джонатан Фокс (1:10.78), бронзу - бразилець Італо Перейра (1:12.48).
Зазначимо, що на Паралімпіаді-2012 у Лондоні Богодайко виграв чотири медалі в плаванні - дві золотих і дві срібних.
У перший день Паралімпіади-2016 Україна завоювала дев'ять медалей в плаванні - золото, срібло та сім бронз.
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