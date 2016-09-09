Дубров виграв для України перше срібло на Паралімпіаді в Ріо

Український плавець Денис Дубров виграв срібну медаль на Паралімпіаді-2016.

Він виступав у категорії SB6 для спортсменів істотним пошкодженням ніг.

Дубров подолав дистанцію в 100 метрів брасом за 1:05.10. Більшу частину запливу він лідирував, але перед фінішем поступився першим місцем Кевіну Полу з ПАР, час якого - 1:04.86.

Читайте такожПлавці Семененко і Хруль принесли Україні ще дві бронзи Паралімпіади-2016В іншому запливі Ольга Свидерська виборола бронзову медаль у запливі на 100 метрів вільним стилем. Вона виступала в категорії S3 - для спортсменів, які не можуть використовувати у змаганнях ноги і тулуб.

Час Свідерської - 1:34.86. Перемогла в цьому запливі представниця Казахстану Зульфія Габідулліна, яка встановила світовий рекорд (1:30.07).

Срібна медаль Дуброва стала першою для України на Паралімпіаді-2016. Також в активі України сім бронзових медалей.