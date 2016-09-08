Плавці Семененко і Хруль принесли Україні ще дві бронзи Паралімпіади-2016

Українські плавці Ярослав Семененко та Оксана Хруль виграли бронзові медалі в змаганнях з плавання на 100 метрів на спині в рамках Паралімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Вони виступали в категорії S6 для спортсменів з такими видами інвалідності, як істотне пошкодження кінцівок або втрата кінцівок.

Ярослав Семененко взяв бронзу з часом 1:15.41. Він поступився першими місцями китайцям Тао Женю і Хонгвангу Джиу.

Хруль також поступилася двом представницям Китаю, причому переможниця запливу Лінлін Сон встановила світовий рекорд - 1:21.43. Час українки - 1:26.82.

Ці медалі стали п'ятою та шостою для України на Паралімпіаді-2016.