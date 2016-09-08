Плавці Семененко і Хруль принесли Україні ще дві бронзи Паралімпіади-2016
23:59, 08 вересня 2016Ріо-2016
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Україна протягом першого дня зібрала вже шість бронзових медалей.
Оксана Хруль стала бронзовою призеркою Ігор-2016 / sport.pl.ua
Українські плавці Ярослав Семененко та Оксана Хруль виграли бронзові медалі в змаганнях з плавання на 100 метрів на спині в рамках Паралімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.
Вони виступали в категорії S6 для спортсменів з такими видами інвалідності, як істотне пошкодження кінцівок або втрата кінцівок.
Ярослав Семененко взяв бронзу з часом 1:15.41. Він поступився першими місцями китайцям Тао Женю і Хонгвангу Джиу.
Хруль також поступилася двом представницям Китаю, причому переможниця запливу Лінлін Сон встановила світовий рекорд - 1:21.43. Час українки - 1:26.82.
Ці медалі стали п'ятою та шостою для України на Паралімпіаді-2016.
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