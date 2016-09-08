Українські дзюдоїсти виграли дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2016

Українські дзюдоїсти Юлія Галинська і Давид Хорава виграли бронзові медалі в змаганнях на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.

На Паралімпіаді в дзюдо виступають спортсмени з вадами зору.

Галинська, яка виступала у ваговій категорії до 48 кг, перемогла у бронзовому фіналі японку Шизуку Хангай. У другій частині сутички їй вдався прийом Ко Учи Гарі, який приніс їй перемогу і медаль. Зазначимо, що на Паралімпіаді-2012 у Лондоні Галинська також виграла бронзову медаль Паралімпіади.

Давид Хорава у бронзовому фіналі для спортсменів вагової категорії до 66 кг переміг Йонг Сік Парку. Сутичка тривала 22 секунди, протягом яких українець здійснив кілька вдалих прийомів. Поєдинок завершився після того, як Хораві вдався прийом уде-хішигі-уде-гатаме.

На Паралімпіаді-2012 Хорава здобув золоту медаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські спортсмени здобули дві бронзи у легкій атлетиці - стрибках у довжину та штовханні ядра.